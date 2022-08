Terminati i campi estivi per bambini: «È stata un’esperienza molto positiva»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 6 agosto 2022" su Spreaker.



MASSA MARITTIMA - Sono terminati questa settimana i campi estivi nel comune di Massa Marittima, tre moduli di due settimane ciascuno, per un totale di sei settimane. I campi estivi sono stati gestiti dal Coeso-sds Grosseto, su mandato dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, in collaborazione con alcune realtà locali.

“Anche quest’anno i campi estivi a Massa Marittima si sono rivelati un’esperienza molto positiva - sottolinea l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Irene Marconi - sia per i ragazzi che per le famiglie. Le iscrizioni sono sempre più numerose a dimostrazione di quanto bisogno ci sia di questo servizio. Rispetto allo scorso anno abbiamo sperimentato un ampliamento di orario con due giorni lunghi, il martedì ed il giovedì e anche questa soluzione si è rivelata molto utile e apprezzata. Un ringraziamento particolare, da parte dell’amministrazione comunale, va all’Auser, per aver messo a disposizione il centro sociale di via Curiel, che abbiamo scelto per il secondo anno consecutivo come location ideale per i campi estivi, in quanto consente di svolgere molte attività all’aperto, nel vicino campo di Poggio, potendo così sfruttare appieno questo spazio verde, sicuro, accogliente ed ombreggiato”.

“Il progetto educativo ha previsto molta attività outdoor – prosegue Irene Marconi – che rappresentano una dimensione privilegiata per socializzare e per consentire ai ragazzi di praticare del sano movimento, valorizzando la risorsa naturale del parco di Poggio”