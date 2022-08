Sanità, FdI: «Il pronto soccorso del Sant’Andrea è vicino al collasso»

MASSA MARITTIMA – “Manca quasi tutto al pronto soccorso del Sant’Andrea. Dai medici, al personale infermieristico. Spesso e volentieri mancano anche le specialistiche di supporto all’interno del presidio ospedaliero”, affermano Agostino Ottaviani e Salvatore Aurigemma, rispettivamente presidenti circolo Fratelli d’Italia Follonica e Scarlino.

“Il grosso del problema – commentano Ottaviani e Aurigemma – è dato soprattutto dal grande afflusso di popolazione che in questo particolare momento turistico è presente sulla costa. Se la problematica sull’ospedale di Massa Marittima nasce dalla costa, è su Follonica che in primis va trovata una soluzione”.

“Un vecchio adagio maremmano, che calza a pennello e rende l’idea su questa grottesca situazione, recitava: “Non si fanno nozze coi fichi secchi”. Come sta facendo la direzione della Asl sud est nella zona nord della nostra provincia. Ma c’è di più: abbiamo letto in quest’ultimi giorni sulla stampa che il sindaco di Follonica si alza sugli scudi cercando di diventare il paladino dei più deboli, affermando che ci vogliono più medici. Bene, ma bravo il Benini che ha scoperto l’acqua calda”.

“Se Benini si erge a paladino della sanità – attaccano Ottaviani e Aurigemma – ci chiediamo se lo stesso ha contezza di cosa fa un medico e soprattutto sa cosa vuol dire avere un medico o un operatore sanitario in più disponibile sul territorio, e cosa serve a quest’ultimo per prestare la propria attività professionale in maniera ottimale e al servizio dei cittadini. Intanto al medico serve un minimo di struttura che gli consenta di poter effettuare diagnosi, altrimenti sono soldi persi”.

“Noi di FdI abbiamo idee chiare e ben precise. Se il denaro per fare il distretto è già stato speso, è bene che quest’ultimo venga potenziato e messo in funzione in maniera almeno accettabile”.

“Quando parliamo di funzione accettabile intendiamo:

che ci sia un medico ed un infermiere sempre disponibili;

un tecnico di radiologia;

un piccolo laboratorio analisi per fare gli esami di urgenza;

un’ambulanza dedicata per il trasporto immediato di pazienti da centralizzare”.

“Naturalmente comprendiamo che tutto questo ha dei costi – spiegano Ottaviani e Aurigemma -, ma su questo si potrebbe agire con emissione di ticket reali, e non simbolici, e con la partecipazione del comune. Un servizio che manca ed è carente in parte può benissimo essere supportato economicamente dal comune stesso. I soldi sono dei cittadini e quindi vanno spesi per i cittadini. Queste sono le nostre proposte. Concrete e fattibili. Invece, dagli altri ci risulta che continuano ad arrivare solo chiacchiere, mentre noi continuiamo a proporre soluzioni affinché qualcosa cambi. Purtroppo, fino adesso abbiamo visto solamente riduzioni su riduzioni di qualunque servizio di pubblica utilità, e nient’altro”.