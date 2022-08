Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (6 agosto)

Ascolta “Le NEWS da non perdere in Maremma – Sabato 6 agosto 2022” su Spreaker.

GROSSETO – Ventiduesima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l’edizione di sabato 6 agosto.

Quella che è appena trascorsa è stata una settimana nera sul fronte degli incendi. Sicuramente la settimana più complicata. Tanti i roghi che sono stati segnalati sul territorio e alcuni anche con conseguenze gravi.

Stiamo parlando in particolare dell’incendio che ha interessato la zona tra Manciano e Saturnia. In quel caso sono andati distrutti 200 ettari tra vegetazione, bosco e colture. Durante le operazioni di contenimento dell’incendio sono state evacuate diverse persone e le fiamme hanno provocato danni e disagi anche alle aziende del territorio.

Un incendio che segue quello devastante delle settimane scorse a Cinigiano dove sono stati percorsi dalle fiamme oltre 700 ettari.

Negli ultimi giorni i roghi si sono moltiplicati.

Da segnalare anche la serie di incendi che si sono originati nella zona delle Trasubbie nel comune di Scansano, dove nel giro di pochi giorni le fiamme hanno ripreso a bruciare per più volte.

E a favorire gli incendi anche la situazione climatica: nessuna pioggia o quasi da diversi mesi hanno reso la Maremma molto secca e sempre più soggetta agli incendi sopratutto nelle zona interne tra le Colline e il monte Amiata.

Adesso la cronaca. Si terrà il 15 settembre prossimo a Tarragona, in Spagna, l’incontro preparatorio al processo per la strage Erasmus del marzo del 2016, quando nell’incidente del bus che trasportava studentesse di ritorno da un viaggio a Valencia, morirono 13 giovani ragazze.

Nell’incontro si confronteranno i legali della difesa e il Pubblico ministero che per il momento ha chiesto, sulla base del rito abbreviato, una pena di 4 anni di reclusione per l’autista che quel giorno si trovava alla guida dell’autobus. Per le famiglie delle vittime non si tratta di una vera svolta, perché il rito abbreviato, secondo i familiari, non sarebbe il metodo giusto per approfondire un fatto tragico complicato come l’incidente avvenuto sulla autostrada per Barcellona.

Voltiamo pagina e parliamo di presente e futuro green. Questa è stato anche la settimana dell’inaugurazione di Festambiente, il festival internazionale dell’ecologia che ormai da più di trent’anni viene ospitato a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma. Un’edizione che stata salutata anche dalla presenza del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sentiamo il commento di Angelo Gentili della segretaria nazionale di Legambiente.

In chiusura anche oggi parliamo di BEST in Maremma, il contest del Giunco.net che premia le eccellenze del nostro territorio. L’edizione 2022 ha già coinvolto centinaia di lettori che hanno scelto i finalisti per le quattro categorie del contest: stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie.

Su IlGiunco.net trovate le schede di voto per scegliere i migliori in ogni categoria. Per votare c’è tempo fino al 31 agosto.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica #TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma.