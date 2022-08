MASSA MARITTIMA – Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15.30 sulla strada provinciale 33, nel Comune di Massa Marittima. Un ragazzo di 18 anni è uscito di strada con la sua moto per cause in corso di accertamento.

Il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice 3 all’Ospedale Misericordia di Grosseto Grosseto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incedente.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Massa Marittima.