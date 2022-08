Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.



• Da non perdere, sabato 6 agosto dalle 21.30, il concerto evento con i Floyd Machine, una delle migliori tribute band italiane dei Pink Floyd. La storica band farà tappa per la prima volta in Toscana a Boccheggiano (Montieri) dopo oltre 20 anni di concerti. TUTTE LE INFO QUI.

VENERDI’

CAPALBIO

5-8-2022 – Nuovo appuntamento con Capalbio libri: sul palco Luigi Contu e Fabrizio Roncone

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTELL’AZZARA

FINO A 11-9-2022 – Sull’Amiata torna Minierrando: tra escursioni, trekking, spettacoli, musei aperti. Un mese di eventi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FINO A 6-8-2022 – La magia della musica: doppio appuntamento con la Corale Puccini

FOLLONICA

FINO A 6-8-2022 – Follonica Summer Nights: sul palco del Parco centrale arrivano Sangiovanni e Mannarino

5-8-2022 – “Follonica suona il jazz”: al chiostro della Fonderia triplo appuntamento con il Grey Cat

FINO A 5-8-2022 – Covergreen approda a Follonica con la mostra di copertine di dischi d’epoca

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GAVORRANO

FINO A 12-8-2022 – Dal Salto della Contessa ai Calici di Stelle: a Gavorrano gli eventi più amati dell’estate

GROSSETO

5-8-2022 – Massimo Reale, Rosy Battaglia e Daniele Biacchessi protagonisti del Clorofilla Film Festival

5-8-2022 – Torna la Blues Night della Fondazione Il Sole: il concerto di Fabio Treves all’insegna della beneficienza

FINO A 21-8-2022 – “Il Conte di Montecristo” di Carlo Rispoli in mostra

FINO A 4-9-2022 – I capolavori dei Macchiaioli in mostra a Le Clarisse

MANCIANO

5-8-2022 – Dilettando fa tappa a Manciano

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 10-8-2022 – Al Museo di San Pietro all’Orto la mostra evento multimediale “Bethlehem Reborn – Palestina”

PIOMBINO

FINO A 6-8-2022 – “Sport a scatti. Un secolo di immagini piombinesi”: al via la mostra fotografica

ROCCASTRADA

5-8-2022 – Irene Blundo presenta il suo nuovo romanzo “Il sale addosso”

SANTA FIORA

5-8-2022 – Processione e musica dal vivo: Santa Fiora celebra la Madonna delle Nevi

SABATO

CAPALBIO

CASTEL DEL PIANO

6-8-2022 – La chiesa della Natività di Maria protagonista della pubblicazione “Ad Loca Mariana”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

GAVORRANO

GROSSETO

6-8-2022 – L’importanza degli infermieri: il docufilm della Fnopi in anteprima al Clorofilla film festival

MAGLIANO IN TOSCANA

FINO A 6-8-2022 – Magliano regina della musica antica con quattro concerti d’eccezione

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MONTIERI

6-8-2022 – Floyd Machine in concerto: le note dei Pink Floyd nel live di sabato 6 agostoPIOMBINO

ROCCASTRADA

6-8-2022 – In piazza arriva la “Cena con delitto”: appuntamento nel borgo medievale

SANTA FIORA

6-8-2022 – Passeggiata tra i castagneti e grigliata: appuntamento a Santa Fiora

6-8-2022 – Santa Fiora ricorda Ernesto Balducci: tavola rotonda e spettacolo con l’orchestra multietnica

DOMENICA

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

FOLLONICA

GAVORRANO

FINO A 8-8-2022 – Omaggio a Morricone e Ermal Meta: al via le prime due serate al Teatro delle Rocce

GROSSETO

FINO A 31-8-2022 – Grow in: tre giorni di musica al Cassero

MAGLIANO IN TOSCANA

7-8-2022 – Continuano i concerti de Le donne di Magliano per festeggiare i loro 10 anni

MANCIANO

7-8-2022 – “Le voci della storia”: lettura scenica con “Paride Pascucci, un pittore, una vita”

MASSA MARITTIMA

ROCCASTRADA

7-8-2022 – A Rocca di Montemassi torna “Maremma Che AperiCena!”

