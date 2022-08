Ombrelloni e sdraio abusive: tra privati e stabilimenti si erano mangiata tutta la spiaggia libera

FOLLONICA – Proseguono anche nel periodo caldo della stagione estiva i controlli della Guardia costiera lungo il litorale di competenza.

I militari del Circondario Marittimo di Piombino, che comprende anche le località di Follonica e San Vincenzo, hanno contribuito in più occasioni a ripristinare il corretto e libero uso di rilevanti porzioni di spiagge libere, indebitamente sottratte al pubblico uso: attraverso quattro mirati interventi distribuiti su tutto il territorio sono state poste sotto sequestro molteplici attrezzature balneari, quali ombrelloni, bastoni, tavolini e sedie, posizionati sia da privati che da concessionari di altre aree limitrofe.

Nel complesso sono state rimosse quasi un centinaio di attrezzature e restituiti alla pubblica fruibilità oltre 1600mq di arenile, compresi anche tratti di notevole pregio e di sicuro interesse turistico.

L’occupazione abusiva del litorale, oltre a rappresentare un comportamento lesivo nei confronti di tutti coloro che vorrebbero usufruire della spiaggia libera nonché un atto di concorrenza sleale, costituisce anche una violazione all’art. 1161 del Codice della navigazione, che consiste nella sottrazione di porzioni del demanio marittimo alla

pubblica fruizione, esclusivamente per soddisfare per interessi privati.

L’attività di controllo in spiaggia ed in mare da parte dei militari del Corpo delle Capitanerie diporto – Guardia Costiera proseguirà costante nei prossimi giorni, all’approssimarsi del Ferragosto, con l‘obiettivo di garantire il rispetto delle norme e, come di consueto, la tutela della sicurezza di tutta la popolazione balneare