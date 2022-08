BAGNO DI GAVORRANO – Si svolgerà domenica 7 agosto il più classico dei raduni vespistici maremmani, “in Vespa per le Colline Metallifere” giunto alla XIX edizione; il raduno, che nel 2014, 2016 e 2018 ha avuto il titolo di “internazionale”, sarà prova valida per il Campionato Italiano Turistico del Vespa Club.

Il ritrovo è previsto in Piazza Togliatti a Bagno di Gavorrano, e lo stand delle iscrizioni sarà posizionato all’interno del parco della Casa del Popolo “Arnaldo Senesi” dove è in svolgimento la Festa Maremmana.

I Vespisti riceveranno come ricordo due vere “perle”: un piccolo esemplare di pirite di Gavorrano ed un fumetto inedito disegnato dal Presidente per la Walt Disney, che è una trasposizione in fumetto del celebre film Quadrophenia (un vero cult per i vespisti).

Il giro con partenza alle 11,00 toccherà Gavorrano con giro delle mura, Ravi, Caldana, Giuncarico e rientro a Bagno dopo la sosta per l’aperirivo a Potassa.

Iscrizioni sono già state inoltrate oltre che da molti club toscani, da vespisti di Ivrea, Ferrara, Padova, Pizzo Calabro, Modena.

Anche quest’anno la manifestazione avrà come sponsor principale «Felsinea» nota casa produttrice di mortadella.

Il via al giro sarà dato dal sindaco Andrea Biondi, vespista e socio del Vespa Club Gavorrano. Sarà possibile iscriversi anche la domenica mattina fino al raggiungimento di quota 150 iscritti.