Grifone, semaforo verde dopo il training col Monopoli. Silva: «Gruppo quadrato e in crescita»

GROSSETO – Buoni spunti per il Grifone al termine dell’allenamento congiunto con il Monopoli, che prevale 2-1. Vantaggio dei pugliesi con Bizzotto, cui risponde Tripicchio poco prima del riposo. Nella ripresa alla mezz’ora l’ex unionista Nocciolini riporta in vantaggio i suoi,

Girandola di sostituzioni da parte di mister Silva: entra Alcides per De Vito, Plitko per Lazzari, Luzzetti per Piampiani, Scaffidi per Tripicchio, Toure per Battistoni, Tiberi per Crivellaro, Bramati per Bojan e Cesaroni per Martino.

Mister Silva elogia i suoi ragazzi dopo la sessione di allenamento: “Non scordiamoci che i pugliesi sono una squadra di Lega Pro. Ho visto un gruppo quadrato, bello anche il gol. Abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo. Chi è entrato non ha demeritato. La squadra è in crescita. Anche i giovani sono molto presenti e si applicano. Bene anche la condizione fisica. Abbiamo iniziato l’allenamento un po’ contratti, ma ne siamo venuti fuori giocando come gruppo. Teniamo presente che veniamo da dieci giorni di lavoro. I ragazzi stanno iniziando ad conoscersi e la squadra si sta affiatando giorno dopo giorno”.

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, De Vito, Frabotta, Scognamiglio, Luzzetti, Cauterucci, Battistoni, Bojan, Martino, Tripicchio. A disposizione: Plitko, Di Bonito, Tiberi, Piampiani, Bajic, Veronesi, Fabbri, Bramati, Tour, Cesaroni, Alcides, Scaffidi, Columbu, Rotondo.

MONOPOLI: Avogadri, Falbo, Drudi, Bizzotto, Viteritti, Vassallo, Hamlili, Bussaglia, Starita, Simeri, Rolando.