Bbc Grosseto, ritiro della maglia 26 prima della sfida al Campidonico Torino

GROSSETO – Con la serata “Sprizzolona” (all’interno dello stadio è prevista anche una degustazione delle bibite ideate dall’imprenditore maremmano Emanuele Fommei) inizia oggi venerdì una serata da vivere intensamente per il Bbc Grosseto Spirulina Becagli.

Si parte dalle 20,55, in uno stadio addobbato con gli striscioni storici dei Red Hawks, Eagles e Warriors, con la cerimonia del ritiro della maglia n.26 appartenuta al terza base Gianmario Costa dal 1983 al 1999 e al prima base Jairo Ramos Gizzi dal 1998 al 2009. I due beniamini del pubblico grossetano saranno festeggiati da Marco Mazzieri e Beppe Massellucci (due dei giocatori ai quali è stata ritirata la maglia), dal consigliere comunale Andrea Vasellini, dall’ex consigliera provinciale Olga Ciaramella e da Luca Banchi, tecnico internazionale di basket, che non hai dimenticato la sua appartenenza al tifo organizzato per il Bbc.

Alle 21 prenderà il via il trittico tra Spirulina Becagli e Campidonico Torino (che proseguirà sabato alle 16 e alle 21), decisivo per la qualificazione per la semifinale scudetto che scatterà venerdi 19 agosto. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi si presentano al playball con quattro partite di vantaggio sui piemontesi, grazie a una striscia di otto vittorie nelle nove partite contro Nettuno, Collecchio e Godo, che ha permesso di recuperare un ritardo di tre gare e di andare a un +4 che lascia intravedere la conquista di un secondo posto, insperato alla vigilia della stagione.

Nelle gare d’andata la Spirulina Becagli ha perso (4-1) la gara del lanciatore straniero, riscattandosi (5-3, 2-0 i finali) nelle sfide del sabato

“Le semifinali non erano nei nostri programmi – dice il direttore sportivo Filippo Olivelli – ma a questo punto vogliamo centrare per rendere straordinaria questa stagione. Purtroppo saremo ancora privi di Jorge Barcelan, che non ha risolto il problema al polpaccio, e di Ambrosino. Tornerà però Loardi. I ragazzi sono motivati e decisi a chiudere il discorso secondo posto. Possiamo contare su un monte di lancio in ottima condizione, ma attenzione al Torino che verrà a Grosseto per vendere cara la pelle”.

Il Grosseto conferma la rotazione migliore, con il cubano Jonathan Carbo sul monte venerdì sera contro Josè Rodriguez. Sabato toccherà a Cozzolino e Luis Gonzalez, che a Godo hanno dimostrato una buona condizione,

La formazione del Bbc Grosseto: Biscontri (Sarrocco in gara2) ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Ferretti, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Sarrocco (Biscontri in gara2) bd.

Il programma della 2a giornata di ritorno. Gir. A1: venerdì San Marino-Camec Collecchio, Nettuno 1945- Parmaclima; sabato Camec Collecchio-San Marino; Nettuno 1945- Parmaclima

Gir. B1: Hort@ Godo-UnipolSai Bologna, Spirulina Becagli Grosseto-Campidonico Grizzlies Torino (diretta streaming su FIBS TV); UnipolSai- Hort@ Godo, Spirulina Becagli Grosseto- Campidonico Grizzlies Torino.

Classifiche. Gir. A1: San Marino (19-5), .792; Parma (18-6), .750; Nettuno 1945 (7-17), .292; Collecchio (6-18), .250. Gir. B1: Bologna (21-3), .875; Grosseto (13-11), .542; Torino (9-15), .375; Godo (3-21), .125.