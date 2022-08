Proprietari delle farmacie: «Siamo dalla parte di Bartolozzi, pronti alle vie legali»

GIUNCARICO – “In riferimento alla notizia della possibile chiusura della Proiezione Farmaceutica di Giuncarico da parte di un nostro associato Andrea Bartolozzi Bernardini, esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno al collega”, scrive in una nota l’Associazione provinciale titolari di farmacia.

“Contemporaneamente – proseguono dall’associazione dei farmacisti – evidenzia che la problematica sollevata da Bartolozzi Bernardini, purtroppo, non è un caso isolato, ma riguarda altre realtà, situate in piccoli centri periferici che trovano nella farmacia il primo e spesso unico presidio sanitario. Nello stigmatizzare queste iniziative ci riserviamo di adire le vie legali in quanto questi comportamenti mettono in discussione e serio pericolo la sopravvivenza di questi presidi, i quali garantiscono ad una popolazione più fragile, servizi e beni essenziali”.