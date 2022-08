Piazza XXV Aprile: da domani cambia la tariffa del parcheggio

FOLLONICA – Da domani, venerdì 5 agosto, in piazza XXV Aprile, la tariffa oraria (8-24) sarà di 2 euro all’ora.

Il parcheggio resterà comunque gratuito tra le ore 13 e le ore 15.

Il Comune informa che per sostare in piazza XXV Aprile è necessario effettuare il ticket nelle colonnine di Piazza XXV Aprile (parcometro n.1,n.2 e n.3), poichè i ticket riportano una scritta diversa dalle altre, oppure effettuare il pagamento attraverso la App “EasyPark”.

Grazie all’App EasyPark, attiva anche nel Comune di Follonica, è infatti possibile gestire la sosta nei parcheggi a pagamento direttamente dalla smartphone. Per utilizzare EasyPark è necessario scaricare l’App dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

I controlli vengono effettuati verificando la corretta attivazione della sosta tramite il numero di targa dell’auto.

In via temporanea e sperimentale è stato anche istituito un servizio navetta tra il parcheggio del Palagolfo e il centro cittadino, attraverso un trenino turistico. Il servizio è volto ad incentivare l’utilizzo dei parcheggi che si trovano nelle zone periferiche di Follonica, alleggerendo la pressione delle auto nel centro cittadino. Il servizio (la linea blu del trenino scambiatore) parte dal parcheggio del Palagolfo di via Sanzio e porta in centro, di fronte al Mercato Coperto Meq. Le corse partono ogni 25 minuti, tra le 18.30 e 00.30 e il biglietto ha il costo di 1 euro, gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70.