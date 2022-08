RISPESCIA – Al centro del secondo dibattito di Festambiente 2022, la manifestazione nazionale di Legambiente che ieri ha ufficialmente preso il via a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, la sostenibilità in agricoltura dal campo alla tavola.

Al dibattito (diretta streaming su www.festambiente.it) parteciperà il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefeano Patuanelli. Il tema del dibattito sarà “La sfida ai cambiamenti climatici della filiera agricola italiana – Agroecologica circolare, PAC 2023-2027 e buone pratiche di innovazione per lo sviluppo sostenibile del Paese”.

Fortemente impegnata sul fronte della valorizzazione dell’agricoltura sostenibile e biologica, l’associazione ambientalista a Festambiente torna ad accendere i riflettori sull’importanza di un nuovo impulso alla transizione del comparto agricolo.

Tra i temi centrali, la necessità di mettere a terra la legge sul biologico, di raggiungere con celerità gli obiettivi stabiliti dalla Ue con le strategie Farm to fork e Biodiversità 2030 e un sostegno concreto alle attività produttive che scelgono la sostenibilità. Focus anche sulla siccità e sulla necessità espressa da Legambiente di affiancare a un piano di mitigazione della crisi climatica un piano di adattamento per far fronte ad un’emergenza ormai strutturale, finalizzato a garantire acqua all’agricoltura e per usi civili.

“La crisi alimentare in cui siamo piombati – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile nazionale Legambiente agricoltura – ci obbliga a cambiare passo in tempi celeri e la risposta non può essere rivolta al passato. L’attuale modello produttivo ha dimostrato di non essere più sostenibile sotto il profilo ambientale. Serve raggiungere speditamente gli obiettivi che l’Ue ci ha indicato, considerando prioritario il sostegno alla riconversione. Ridurre concretamente gli input chimici, idrici ed energetici sia per ogni forza politica che si candida a guidare il paese un obiettivo da raggiungere nella prossima legislatura. Non possiamo permetterci battute di arresto. L’agroecologia può rigenerare i nostri sistemi alimentari e le comunità a partire dai biodistretti, fondamentali presidi sui territori, ma serve un impegno chiaro in tal senso”.

Tra gli ospiti dei prossimi giorni: il 5 agosto Don Luigi Ciotti, il 6 agosto Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il 7 agosto il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Tutti i dibattiti saranno anche in diretta streaming sulla pagina fb di Festambiente.

Leggi il programma www.festambiente.it/dibattiti-e-incontri