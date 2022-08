Fila alle Poste per le pensioni: «I soldi non c’erano quando è arrivato il mio turno»

ISTIA D’OMBRONE – “Situazione insostenibile all’ufficio postale di Istia d’Ombrone”, denuncia un lettore.

“Oggi è l’ultimo giorno di calendario per riscuotere le pensioni – spiega -. Decine di persone, anziani e disabili, in fila aspettano il proprio turno. Purtroppo però, quando finalmente tocca a te, non ci sono soldi”.

“Domani l’ufficio è chiuso, sabato non si sa se i tanto agognati soldi ci saranno: così ci ha spiegato l’impiegato. Un servizio così nemmeno nei paesi del terzo mondo”, conclude.