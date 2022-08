Dilettando fa tappa a Manciano

MANCIANO – Domani sera, venerdì 5 agosto, alle 21 si concludono le tappe della edizione 2022 di “Dilettando con Avis”. Ospite dell’amministrazione comunale di Manciano, la truppa capitanata da Carlo Sestini e composta da Paco Perillo e dalle vallette, porterà tutta la sua spensieratezza e allegria presso il parco Giuseppe Mazzini, luogo deputato alle sagre , che accoglierà i “dilettandi” impegnati nell’ultima tappa dell’estate.

“Abbiamo fatto sei tappe per questa edizione 2022, compresa l’anteprima di aprile a Venturina – commenta Carlo Sestini -. Abbiamo avuto oltre 60 esibizioni diverse e regalato sorrisi e divertimento ovunque siamo andati. Manciano è l’ultima possibilità per esibirsi perché poi ci sarà la fase conclusiva della edizione, cal la semifinale il 24 agosto a Capalbio e la finalissima del 3 settembre a Grosseto. Ringrazio il Comune di Manciano , nella persona del vicesindaco Valeria Bruni e dell’assessore alla Cultura, Andrea Caccialupi per aver accettato la proposta di offrire questa trasmissione al territorio, che servirà non solo come vetrina ma anche come ottimo veicolo promozionale.”

La serata, oltre alle esibizioni dei concorrenti, permetterà di parlare di donazioni di sangue e di plasma con l’Avis di Manciano e il ritorno in tv, in qualità di ospite, di Eugenio Fagnoni, il Contadinosauro. L’appuntamento in tv sarà invece lunedì 22 agosto alle 23 su Toscana Tv, canale 11 e in replica sabato 27 agosto alle 14,20, mentre su Siena Tv (Canale 90) andrà in onda sabato 27 agosto alle 21 e domenica 28 agosto alle 13.