Coronavirus: 178 nuovi casi in Maremma. Tasso di positività stabile a 23,9%. Quattro ricoveri in meno

GROSSETO – Sono 178 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 194) su 744 tamponi (ieri 813). Stabile il tasso di positività, pari al 23,9%.

Su i positivi: sono 3.167 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.147). 241 le guarigioni in 24 ore (ieri 269).

Quattro ricoveri in meno, ma c’è una terapia intensiva in più: sono 21 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (ieri 25), due delle quali in terapia intensiva (ieri una).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 03/08/2022 alle ore 24 del 03/08/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.155 235 2.271 301 Grosseto 744 178 3.167 241 Siena 1.172 138 2.016 272 Asl TSE 3071 551 7454 814

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 17 22 34 59 51 29 23 Grosseto 14 25 29 38 40 26 6 Siena 10 18 23 38 38 5 6 ASL TSE 41 65 86 135 129 60 35

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 19 TI Misericordia Grosseto 2

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 6 Campagnatico 4 Capalbio 1 Castel Del Piano 9 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 4 Cinigiano 1 Civitella Paganico 1 Follonica 21 Gavorrano 6 Grosseto 64 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 8 Manciano 1 Massa Marittima 6 Monte Argentario 2 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 10 Pitigliano 2 Roccastrada 14 Santa Fiora 1 Scansano 5 Scarlino 5 Seggiano 1 Sorano 3

Decessi