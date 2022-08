Bongiorno di nuovo imbattibile, dopo Montepescali conquistato il Trofeo dei Gessi

RIBOLLA – Manuel Bongiorno vince a Ribolla e bissa il successo ottenuto qualche settimana fa a Montepescali. Il Marathon Bike torna dunque ad organizzare una gara dopo aver annullato tre manifestazioni nel rispetto e nel dolore che ha colpito la comunità grossetana dopo la tragedia del 14 luglio di Montepescali. Riparte da Ribolla con il Trofeo Dei Gessi manifestazione di ciclismo amatoriale, realizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto e organizzata dalla società grossetana con Avis e Pro Loco di Ribolla, in collaborazione con la Uisp, supportata dalla Banca Tema e dalla ditta di autotrasporti di Maurizio Rosi.

Oltre 70 corridori al via i corridori alcuni di altissimo profilo come appunto Manuele Bongiorno ex professionista (ultima squadra la Global6 Cycling nel 2021). Gara durissima che prevedeva quattro giri di un circuito di diciotto chilometri ricavato tra la località Pian dei Bichi e la Bartolina con l’arrivo a un chilometro da Montemassi. Ma come sta succedendo da diverso tempo la differenza l’ha fatta il caldo che ha messo i corridori a dura prova. Appena dato il via subito una fuga con dentro una decina di corridori che via via nei pressi del primo dei quattro passaggi a Ribolla, rimanevano in tre: il vincitore Manuel Bongiorno, Matteo De Santis e Birgu Alexandru Gradinaru. Dietro intanto venivano ripresi i corridori protagonisti della prima fuga. Un finale senza storia che ha ricordato molto quello di Montepescali, con Bongiorno che vinceva facile su De Santis e Gradinaru.

Questi i corridori arrivati dalla quarta alla quindicesima posizione: Pietro Capuccilli, Diego Giuntoli, Alessio Finocchi, Francesco Bacci, Lorenzo Sbrana, Giovanni Fortunati, Massimiliano Lelli, Alberto Lamberti, Daniele Macchiaroli, Michele Lazzeroni, Stefano Degl’Innocenti e Fabio Alberi primo della seconda fascia.