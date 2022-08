Ladri forzano il posto di blocco e speronano l’auto dei carabinieri

PUNTA ALA – Hanno speronato l’auto dei carabinieri, forzando il posto di blocco predisposto per impedire la fuga dei ladri.

L’incidente è avvenuto nella notte, nella frazione di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.

La pattuglia dei carabinieri stava effettuando un servizio di controllo del territorio proprio per prevenire il fenomeno dei furti in appartamento.

La pattuglia della stazione carabinieri ha notato un’auto sospetta. Quando gli occupanti hanno visto la vettura dell’Arma si sono dati alla fuga.

I militari hanno diramato la nota di ricerca: una gazzella del Nucleo radiomobile di Grosseto, raggiunta Punta Ala, si è piazzata in una delle vie principali, intercettando poco dopo una macchina che in tutto corrispondeva a quella segnalata dai colleghi.

I militari hanno intimato l’alt, ma l’auto in fuga ha urtato quella dei carabinieri forzando il posto di blocco.

Nonostante questo i militari hanno tentato di inseguire l’auto in fuga ma si sono dovuti fermare poco dopo a causa dei danni subiti.

Le ricerche sono tuttora in corso, così come le attività tese all’individuazione dei soggetti. Al momento non si registrano furti avvenuti nella zona di Punta Ala dove la macchina era stata individuata.