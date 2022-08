Cinque persone ubriache alla guida, 188 punti decurtati e due auto sequestrate: il bilancio del fine settimana

GROSSETO – 188 punti decurtati, cinque patenti e due libretti di circolazione ritirati, due veicoli sequestrati, 36 persone sanzionate per eccesso di velocità, e quattro incidenti, fortunatamente non gravi, rilevati. È il bilancio del lavoro svolto lo scorso fine settimana dalla Polizia stradale di Grosseto. I controlli hanno riguardato 80 veicoli e 100 persone.

Tanti anche gli interventi di soccorso resi dai poliziotti grossetani agli automobilisti in difficoltà: per auto in panne, per forature, guasti meccanici, ma anche per l’investimento di animali.

Purtroppo è ancora l’abuso di alcool che attira la scena: nel corso di uno dei servizi effettuati per scongiurare le cosiddette “stragi del sabato sera” sono stati scoperti e sanzionati, anche con il ritiro della patente, cinque autisti in stato di ebrezza alcolica.

Servizi che saranno ovviamente replicati e intensificati per tutto il restante periodo estivo.