Al porto arriva il drone “Pixie”: la mini imbarcazione raccoglierà i rifiuti galleggianti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione dell’unico appuntamento in Toscana “Un mare di idee per le nostre acque” , promosso da Coop insieme a LifeGate, arriverà al porto di Castiglione della Pescaia, dove lavorerà nei mesi di settembre ed ottobre il Pixie Drone.

L’iniziativa, nata dall’accordo fra Coop Italia e Unicoop Tirreno, che si avvalgono del partner scientifico LifeGate, ha avuto immediatamente l’approvazione dell’amministrazione comunale e questa mini imbarcazione andrà a prelevare i rifiuti galleggianti presenti nello specchio acqueo dell’area portuale della cittadina costiera.

Al drone basteranno solo 30 centimetri di profondità per essere operativo, ad ogni sua uscita potrà lavorare ininterrottamente fino a sei ore e con il supporto di una videocamera con portata di 300 metri sarà telecomandato, fino ad una distanza di 500 metri, dal personale dell’Azienda speciale Castiglione 2014 e potrà prelevare fino 60 chili di materiale per ogni missione: plastica, organico, vetro, carta fino ai tessuti.

«Abbiamo aderito a questo importante progetto innovativo – spiega la sindaca Elena Nappi – che in Italia interesserà oltre a Castiglione della Pescaia i porti di Genova, Venezia e Trieste – La nostra attenzione nell’occuparci della salute del mare è da sempre apprezzata da Coop che conosce come portiamo avanti questa battaglia attraverso continue campagne informative, ma avvalendoci anche di attrezzatura sempre più avanzata, tutte iniziative che contribuiscono a incentivare il senso civico delle persone».

«All’interno della darsena di Castiglione e del porto di Punta Ala – ricorda Nappi – abbiamo già in funzione due “Seabin”, i cestini del mare che stanno svolgendo un lavoro importante raccogliendo plastica e microplastiche, ma siamo consapevoli che grazie all’innovazione e ad un mirato supporto tecnologico si potranno ripulire ancora meglio le nostre coste. Testando il Pixie Drone, una novità assoluta per l’Italia, che entrerà in funzione a Castiglione della Pescaia a fine settembre, potremo fare ancora di più per la difesa del nostro mare».