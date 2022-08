Nelle Coop dell’Amiata torna “Dona la spesa” per gli animali meno fortunati

AMIATA – Sabato 6 e domenica 7 agosto nei punti vendita della Coop Amiatina torna la raccolta alimentare “dona la spesa” dedicata agli animali meno fortunati.

“Noi volontarie Enpa delle varie sezioni dei territori saremo presenti nei negozi Coop per raccogliere le donazioni e per far conoscere il nostro lavoro – spiega Fabiana Rosati, presidente Enpa di Piancastagnaio -. La Coop è al nostro fianco da anni, ci sostiene e ci aiuta con queste raccolte e, cosa altrettanto importante, con il recupero degli scarti alimentari e di macelleria. Inoltre queste giornate passate a contatto diretto con i soci e i clienti ci permettono di far conoscere una realtà, a volte anche drammatica, che per molti semplicemente non esiste. A volte non ci si rende conto di quanti animali randagi, affamati, malati, sporchi sono abbandonati e liberi nei nostri paesi”.

“Non ci si rende conto che, per esempio, cani o gatti non sono in grado di vivere autonomamente in un ambiente antropomorfizzato e chi è insensibile alla loro sofferenza non pensa che possono rappresentare anche un problema di igiene pubblica. Noi volontarie e volontari ci preoccupiamo di seguirli, curarli, sterilizzarli, in estate dobbiamo pensare a tutte le nuove nascite e ai tanti abbandoni. Tutto questo ha un costo e la Coop per fortuna c’è ed è uno dei nostri più grandi alleati”.

“Vi chiediamo quindi di fare un piccolo gesto di generosità e donare qualcosa. Basta anche solo un barattolo di cibo. Tutto serve e tanto ci manca, ma soprattutto quel piccolo gesto ci fa sentire parte di una comunità e di un progetto condiviso”, conclude Rosati.