Cultura, Sani: «Stop stagione teatrale Roselle dannosa ed incomprensibile, Ministero intervenga»

ROSELLE – “L’area archeologica di Roselle è una eccellenza nazionale e la scelta di non effettuare eventi in ora serale è purtroppo un grave danno per il territorio, sia dal punto di vista culturale che economico e ricettivo. Ci auguriamo che il Ministro Franceschini intervenga rapidamente per evitare questo disastro”.

È quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd, sulla mancata effettuazione della tradizionale stagione di spettacoli ed eventi teatrali nell’anfiteatro romano in provincia di Grosseto che si svolge da 37 anni.

“Lo stop alla manifestazione nonostante la recente assegnazione di personale – aggiunge – ha giustamente colto di sorpresa gli organizzatori, ha tolto a numerose associazioni culturali e compagnie teatrali opportunità lavorative e professionali e privato molti turisti ed appassionati di spettacoli unici in uno scenario straordinario”.

“È necessaria una iniziativa rapida e risolutiva del Ministero – conclude Sani – per risolvere una situazione inammissibile e controproducente per tutti”