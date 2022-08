Carburanti, a Grosseto Conad abbassa i prezzi: da stasera sotto quota 1,7 euro

GROSSETO – I distributori Conad di Grosseto, quello di via Bulgaria e quello di via Scansanese, abbassano ancora il prezzo del carburante: a partire da stasera alle 20 il prezzo di benzina e gasolio in modalità self scende a 1,666 euro al litro.

Non è la prima volta che i distributori Conad decidono di abbassare i prezzi del carburante negli ultimi mesi, dopo l’aumento vertiginoso subito. Anche questa volta lo fanno diventando tra i distributori più competitivi della Toscana.

“Il brent (la quotazione del prezzo del petrolio) ieri è crollato di molti punti. Conad ha deciso, come sempre, di riversare immediatamente il minor costo sui propri clienti – dichiara Paolo Degli Innocenti, presidente e socio della Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei quattro supermercati e degli impianti di carburante Conad di Grosseto città -. È seguendo coerentemente questo criterio che riusciamo a offrire costantemente il carburante a prezzi competitivi. In questa ottica è molto interessante comparare i nostri prezzi con quelli rilevati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, non solo dei comuni limitrofi, ma anche dei capoluoghi importanti come Firenze, Livorno e Siena. Il confronto conferma quanto i prezzi dei carburanti a Grosseto siano ormai costantemente tra i più bassi in Toscana se non, come in questo caso, i più bassi”.

“Conad – conclude il presidente – ha scelto e presidia una politica commerciale di totale vicinanza alla comunità, certi che l'”effetto Conad” abbia un’importante ricaduta economica sia in termini di risparmio specifico che di benefico effetto calmieratore in tutta la città”.

Di seguito qualche dato sui prezzi di benzina e gasolio in sei comuni toscani appena rilevati dal sito del Ministero dello Sviluppo economico:

Orbetello: benzina 1,889 euro/litro e gasolio 1,884 euro/litro;

Castiglione della Pescaia: benzina 1,879 euro/litro e gasolio 1,874 euro/litro;

Follonica: benzina 1,858 euro/litro e gasolio 1,819 euro/litro;

Firenze: benzina 1,849 euro/litro e gasolio 1,769 euro/litro;

Livorno: benzina 1,779 euro/litro e gasolio 1,749 euro/litro;

Siena: benzina 1,819 euro/litro e gasolio 1,799 euro/litro.