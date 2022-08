Torna “Raniero con noi”: tre giorni di incontri, libri, musica e buon cibo sotto i castagni

GROSSETO – Venerdì 5 agosto torna “Raniero con noi” che compie 10 anni. Guerra e pace saranno i fili conduttori di questa edizione.

“Appuntamento, come sempre, a Piana del Riccio di Marroneto di Santa Fiora e all’ombra dei castagni staremo insieme per condividere momenti di riflessione e di convivialità – spiegano gli organizzatori -. Si ricorda infatti che tutte le sere sarà possibile cenare in compagnia degli amici al fresco dei castagni e che domenica tornerà il nostro pranzo di gala”.

Questo il programma della festa:

Venerdì 5 agosto

ore 17: inaugurazione con aperitivo “I dieci anni della nostra festa”; ore 17.30: intervento di Antonella Coppi del coordinamento provinciale donne ANPI; ore 18: presentazione della figura della partigiana Licena Rosi Boschi cui è intitolata la sede del coordinamento donne ANPI sezione Palazzoli con interventi di Carla Camici, Angela Stefanelli e Carlo Boschi (nipote della partigiana) Performance del Teatro Studio; ore 20: cena ore 21: canti popolari con la splendida voce di Gaia

Sabato 6 agosto

ore17.30: tavola rotonda sul tema “L’arte di costruire la pace” con i Laboratori Left di Grosseto, Roma e Siena; ore 18.30: incontro con lo scrittore Alessandro Angeli che presenterà “Albe nere” e “Radici nel cielo-La rivolta mistica di Bob Marley”; performance di Andy Rocchi “La guerra di Antonio-Vita del poeta miltante Antonio Gamberi” ore 20: cena ore 21.30: proiezione del film “Per Lidia Menapace-Appunti di viaggio a Bolzano” alla presenza del regista Massimo Tarducci

Domenica 7 agosto

ore 10: tavola rotonda con il Comitato per la pace ed il disarmo, interverranno Yana Ehm, deputata di ManifestA e gli esponenti politici provinciali di Prc, Pap, Pci, Scr; ore 13: pranzo; ore 17.30: dibattito sulle conseguenze della guerra: “Le migrazioni dei popoli” interverranno: Sergio Bontempelli, Paola Baldelli e Stefano Stefani; ore 20: cena; ore 21 : canti popolari con i talentuosi Lucio Niccolai (voce e chitarra) e Mariangela (voce).