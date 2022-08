Sulle spiagge di Castiglione sbarca il progetto “Quattro zampe al mare”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Le spiagge di Castiglione della Pescaia sono pronte per ospitare il progetto “Quattro zampe al mare” che la cooperativa sociale Melograno, attraverso lo staff de “I TosCagnacci” ha programmato in tutte le “Pet Beach” del comune costiero con orario 16:00-19:00.

Mercoledì 3 agosto saranno presenti in località “Piastrone” a Punta Ala, il 10 a Rocchette e il 17 all’interno della Pet Beach sull’arenile di levante del capoluogo.

«Recenti rilevazioni – affermano la sindaca Elena Nappi e l’assessora ai diritti degli animali Sandra Mucciarini – hanno quantificato che oltre il 40% degli italiani possiede un animale: soprattutto cani e gatti. Questa tendenza è molto cresciuta nel periodo covid, dove l’animale da compagnia ha riempito le giornate e le passeggiate di molti di noi e visto che spesso ci troviamo ad andare in vacanza con i nostri amici pelosi l’amministrazione comunale ha deciso di offrire l’opportunità, a castiglionesi e turisti, di confrontarsi direttamente negli arenili con educatori, istruttori e veterinari che risponderanno alle domande sulle esigenze sia dei cani che dei proprietari, spaziando dalle semplici curiosità a quesiti più importanti come la salute dei loro animali a piccole consulenze comportamentali, giochi ed acquaticità».

«Il cuore dei pomeriggi – anticipa l’assessora Sandra Mucciarini – saranno le classi di socializzazioni tra cani. In un posto dove ci sono tante persone, tanti cani e tante cose da fare tutti quanti assieme proveremo a capire e a far capire qual è il modo migliore per far incontrare, interagire e giocare tra loro i nostri cani ed i cani con i proprietari».

«Ci apprestiamo – spiegano sindaca e assessora – a vivere assieme ai nostri amici a quattro zampe pomeriggi diversi, divertenti ed educativi nelle nostre splendide location marine, grazie all’esperienza della cooperativa Melograno che si avvale di esperti cinofili, potremo ampliare il nostro bagaglio di informazioni e conoscenze per continuare a trascorrere giornate serene assieme ai nostri amici più fedeli».

«Siamo felici – concludono Nappi e Mucciarini – di poter offrire un momento di formazione ed informazione utile per chi possiede un animale in modo da trascorrere le vacanze con maggiore serenità e consapevolezza nei confronti delle esigenze dei nostri amici a quattro zampe».