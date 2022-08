Il Comune cerca imprese per la gestione di un centro wellness: ecco il bando

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo con una manifestazione di interesse, propedeutica ad una procedura di gara, ha avviato una ricerca di imprese per la gestione di un centro wellness nell’area delle Biancane.

Lo studio di fattibilità approvato alla fine dell’anno scorso dal parte dell’amministrazione comunale prevede, in estrema sintesi, la realizzazione di un complesso costituito da un ingresso con la reception, gli spogliatoi e da un’area wellness con i relativi servizi (sauna, bagno turco, bagno vapore, hammam, vasca acqua fredda ecc.). Il tutto è corredato anche da un bar punto di ristoro nonché da un parcheggio per gli utenti. La nuova struttura riadatta e valorizza un sentiero esistente che parte sul fianco destro del museo Mubia e risale verso la parte alta delle Biancane.

“Monterotondo M.mo vuole compiere un ulteriore salto di qualità in termini di offerta turistica. Il centro benessere in progetto si colloca, infatti, dopo gli investimenti dell’amministrazione comunale sul Mubia, sul Parco delle Biancane e sulla nuova biblioteca comunale – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo –. I percorsi legati all’acqua sono attrattivi se collocati in luoghi di particolare pregio ambientale e in questo senso Monterotondo Marittimo, con le sue manifestazioni geotermiche naturali, esercita già oggi una straordinaria attrattiva. L’area wellness nei nostri obiettivi sarà un volano turistico ed economico strategico per il futuro del nostro comune e per tutta l’area delle Colline Metallifere, perché rappresenterà un unicum a livello regionale: parliamo di un percorso all’aperto, perfettamente integrato nell’ambiente esterno e al tempo stesso ricco di servizi strutturati. Era importante caratterizzarci per non fare brutte copie dei centri termali vicini. Oggi siamo alla ricerca di privati che siano interessati a gestire il centro wellness. Con il loro contributo potremo capire tempi e modalità per arrivare alla fase attuativa del nostro progetto.”

Il percorso che viene avviato oggi ha una duplice finalità: da una parte verificare se ci sia un interesse concreto alla gestione di un centro così connotato, dall’altra acquisire suggerimenti e idee per migliorare o integrare la struttura delineata. La consultazione di mercato è aperta anche a proposte per incrementare il valore complessivo del centro e dell’offerta turistica e individuare ulteriori interventi ed attività collaterali nonché servizi complementari direttamente connessi al centro wellness, localizzabili anche al di fuori della struttura stessa.

La manifestazione di interesse avrà una durata di 60 giorni (prorogabili) dal 01/08/2022 al 29/09/2022. Al seguente link sarà possibile visionare tutto il materiale oltre che rispondere alla manifestazione di interesse: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/07/Avviso-pubblico-invito-a-partecipare-a-consultazione-preliminare-di-mercato-per-concessione-centro-wellness-Parco-delle-Biancane.html