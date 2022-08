BEST in Maremma 2022: LA FINALE – Vota le migliori pizzerie

GROSSETO – Le migliori pizzerie indicate dai lettori. Sono queste, le più votate, a partecipare alla sfida finale di “BEST in Maremma”, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori.

I finalisti: La Corte (Pian di Rocca), Phermento! (Porto Santo Stefano), Pizzeria La Gatta Mangiona (Roselle), Ristorante Pizzeria Le Mura (Massa Marittima), Trattoria La Grotta (Roccalbegna), Pizzeria Lonewolf (Massa Marittima), Pizzeria Via Vai (Grosseto), Il Guidoricco (Montemassi), L’angolo di Corrado (Grosseto), Pizzeria Medusa Negra (Castiglione della Pescaia).

Come votare – Dall’1 e fino al 31 agosto si apre la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

VOTA LE MIGLIORI PIZZERIE