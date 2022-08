BEST in Maremma 2022: LA FINALE – Vota i migliori ristoranti

GROSSETO – I migliori ristoranti indicati dai lettori. Sono questi, i più votati, a partecipare alla sfida finale di “BEST in Maremma”, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori.

I finalisti: Agriturismo Locanda Il Poderino (Principina Terra), Enoristorante Boccaccio (Caldana), Pescaia Wolking Food (Castiglione della Pescaia), Hippocampus (Albinia), Aloha Beach (Follonica), Trattoria La grotta (Roccalbegna), Ristorante Petronio (Marsiliana), Ristorante Il Cavallino (Semproniano), La pinta (Porto Ercole), Ristorante Pizzeria Osteria La Corte (Pian di Rocca), Ristorante “Il Querciolo” (Grosseto), Grantosco (Grosseto), La terrazza degli etruschi (Vetulonia).

Come votare – Dall’1 e fino al 31 agosto si apre la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

VOTA I MIGLIORI RISTORANTI