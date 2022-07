Uisp ospite a Festambiente: un gazebo, una partita di calcio e tanto altro

GROSSETO – La Uisp di Grosseto è ancora ospite a Festambiente. Lo sarà fin da mercoledì 3 agosto, subito dopo l’inaugurazione della rassegna, con la partita di calcio camminato che darà il via alle iniziative sportive dell’associazione. Presente, per tutta la durata della festa, il gazebo promozionale della Uisp, per le attività di cicloturismo, trekking e ginnastica. L’acquaviva sarà presente anche quest’anno con la piscina in cui provare sup e kajak, mentre il 5 e il 6 agosto è prevista un’esibizione della Ginnastica Grifone, con prove di ritmica per i bambini. Sempre il 6 agosto la Magnalonga dell’associazione Terramare, con itinerario trekking di sei chilometri fino all’agriturismo Il Gaggiolo e ritorno: previsti assaggi, buffet e osservazione delle stelle (prenotazione su https://terramareitalia.it/).

Infine l’animazione del circo Mantica. “Rinnoviamo l’importante collaborazione con Legambiente – afferma il vicepresidente Uisp e responsabile dell’acquaviva, Maurizio Zaccherotti – ormai da anni la nostra associazione è presente a Festambiente per promuovere, tra i visitatori della kermesse, la nostra idea di sport per tutti, anche a contatto con la natura”.