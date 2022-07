Follonica Gavorrano, archiviato con buoni spunti il primo test stagionale

FOLLONICA – Prima uscita stagionale per il nuovo Follonica Gavorrano, impegnato in casa dell’Aquila Montevarchi (1-0 il finale) al termine di un’intensa settimana di preparazione.

Tanti i giocatori impiegati da mister Bonura, con la classica girandola di sostituzioni messa in opera nella ripresa e un buon test per i biancorossoblù, vista la caratura degli avversari (l’Aquila Montevarchi milita nel campionato di Serie C).

La prima frazione di gioco si è conclusa in parità, mentre il gol partita per i padroni di casa è arrivato nella ripresa.

Ottima prova per i biancorossoblù, che hanno disputato un’ottima partita per tutti i 90 minuti.

“È stato un buon test che ci ha dato ottime indicazioni – commenta mister Marco Bonura – Il tutto contro una squadra di categoria superiore, in più loro erano già alla terza partita e sono più avanti di condizione. Abbiamo tenuto molto bene il campo e abbiamo cercato di fare quel poco che abbiamo provato nella prima settimana di allenamenti. Bene anche in fase difensiva e come compattezza di squadra. Abbiamo rischiato anche poco, sono molto soddisfatto di tutti, anche dei ragazzi che sono entrati alla fine”.

AQUILA MONTEVARCHI 1902: Rossi, Boccadamo, Martinelli, Cerasani, Gega, Boiga, Lischi, Amatucci, Gambale, Giordani, Saporiti. A disposizione: Mariangioli, Cappelli, Buffa, Italeng, Biagi, Boncompagni, Lepri, Manè. All. Malotti.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Vecchi, Fremura, Del Rosso, Mugelli, Origlio, Lorusso, Barlettani, Diana, Ampollini, Marcheggiani. A disposizione: Blundo, Turini, Martelli, Polo, Khribech, Salma, Galizia, Pandimiglio, Battistelli, Cerrato, Olivato, Menghi, Discepolo, Cret, Mannina, Cesaretti, Sandri. All. Bonura.

ARBITRO: Gallorini di Arezzo; assistenti Ottobretti e Polidori di Arezzo.