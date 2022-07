Comitato pastori d’Italia incontra l’assessore Saccardi. «Siccità sta danneggiando allevatori

MAGLIANO IN TOSCANA – La presidente del Comitato pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, ringrazia «l’assessore regionale Stefania Saccardi che venerdì ha ascoltato, attraverso una riunione in webinar, le problematiche degli allevatori e agricoltori in questo momento così critico dovuto anche ai cambiamenti climatici».

«Tanti sono stati i temi affrontati – afferma Pastorelli -: il primo la siccità, perché la mancanza dell’acqua sta provocando grossi danni all’agricoltura e agli allevamenti. L’assessora ha riferito che il presidente Eugenio Giani, ha istituito un gruppo tecnico di lavoro che da 20 giorni sta lavorando sugli invasi. Nel frattempo sta preparando una legge sulla semplificazione, in modo da dare alle aziende la possibilità di realizzare gli invasi con la misura del Psr, attraverso un contributo del 40% per l’idrico aziendale».

«Problema siccità sta procurando danni alle produzioni dei prodotti con forti ripercussioni sui redditi degli agricoltori e scarsità delle latte, essendo azzerato il pascolo brado per mancanza di erba fresca».

«L’assessore ha cercato di tranquillizzare gli allevatori, dimostrandosi attenta alle problematiche delle aziende e riferendo che riguardo alla predazione sta lavorando su vari fronti. Sul piano lupo in conferenza stato-regioni è stata molto decisa e critica , rifiutandosi di accettare un piano lupo atavico e senza nessuna agevolazione verso gli allevatori. E In tale seduta ha chiesto che in tempi brevi il piano venga aggiornato sui dati dell’ultimo monitoraggio e contenga misure che vadano anche nella direzione degli allevatori. Riguardo alla richiesta sempre portata avanti dal Comitato, lo smaltimento delle carcasse, ha riferito che a breve sarà messo in atto un progetto attraverso il quale la regione si farà carico dello smaltimento».

«L’assessore riguardo alla proposta di intervenire con proiettili di gomma su animali problematici , si è dimostrata aperta e la trova fattibile, purché si trovi l’accordo su chi dovrà attuarla .Risultati che inorgogliscono il Comitato» continua Pastorelli.

«L’assessore ha continuato ed ha rassicurato che il Psr del benessere animale uscirà a settembre mentre a dicembre uscirà la misura 4.1.1 un’agricoltura di precisione con finanziamenti tra il 75% e il 90%».

«Il momento è critico l’inflazione è galoppante , le aziende non ce la fanno più , ma l’assessore grazie al lavoro capillare che sta portando avanti ha dato loro un filo di speranza, portando un allevatore a salutarla cosi: ”Ho apprezzato le sue parole più di 100 euro”».