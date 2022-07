Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 luglio 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Fiamme nella zona industriale questa mattina all’alba.

Erano circa le 6.20 quando, per cause ancora da accertare, un capannone in via dell’Artigianto ha preso fuoco.

L’allarme è scattato subito, ma nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco il capannone, sede di una torrefazione, è andato completamento distrutto. Fortunatamente le fiamme non si sono estese sugli stabili vicini.

Stanno operando quattro squadre antincendio, sul posto anche i carabinieri e la Polizia municipale.

Al momento dell'incendio nel capannone non c'era nessuno. Non si sono registrati feriti. I danni provocati dalle fiamme sono ingenti.

Saranno le indagini dei vigili del fuoco a stabilire l'origine del rogo.