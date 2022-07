GROSSETO – Si chiama Orfeo, ha un anno e tre mesi e la sua padrona lo sta cercando.

Orfeo ha il manto nero con qualche ciuffo bianco al collo, è magro e lungo. Come segno distintivo ha l’orecchio sinistro piegato. La sua padrone fa sapere che è un micio pauroso, ma molto socievole. Orfeo si è smarrito nella zona di via Pietro Aldi e via Signorelli

In caso di ritrovamento viene offerta una ricompensa.

Chiunque l’abbia visto può contattare Silvia al 338 5882826.