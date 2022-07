Ripartono le fiamme sull’Amiata: squadre antincendio in azione

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 luglio 2022" su Spreaker.



CASTELL’AZZARA - Ancora fiamme sull’Amiata.

In questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie in località Sforzesca.

Le fiamme si sono sviluppate stamattina molto vicino al luogo dove nella giornata di ieri era già bruciata un’area di vegetazione.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Vab e l’Unione Comuni.

Il fronte del fuoco ha raggiunto alcune centinaia di metri, ma per il momento sembra scongiurata l’ipotesi di una maggiore estensione.