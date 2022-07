Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 luglio 2022" su Spreaker.



CINIGIANO - Un tartaruga carbonizzata come simbolo di una strage che ha colpito nel cuore tutta la Maremma.

Il devastante incendio di Cinigiano, in cui sono andati a fuoco circa 750 ettari di superficie, non ha distrutto soltanto capannoni e aziende, ma anche l’habitat di molti animali.

Scappare dalle fiamme per molti è stato impossibile, come per la tartaruga che vedete in foto, che probabilmente è morta a stenti, intrappolata tra le fiamme e impossibilitata a fuggire dal fumo e dal caldo estremo.

Lo scatto è stato realizzato da Renzo Bonelli. Appassionato di fotografia ha voluto documentare i danni che ha subìto la campagna dopo il devastante incendio dei giorni scorsi.

«Nel passeggiare - racconta - ho trovato una povera tartaruga che stava sicuramente cercando di mettersi in salvo dalle fiamme, purtroppo non ce l’ha fatta. Indubbiamente tantissimi altri animali sono stati uccisi dalle fiamme, arsi vivi, hanno respirato fumo e in molti casi sono rimasti soffocati. Se ne sono andati nel silenzio più assoluto, con terribili, indicibili e irraccontabili sofferenze, vittime innocenti di questo spaventoso incendio che ha colpito le nostre campagne».