Il Comune acquisisce spazi pubblici dal Demanio. Si valorizza la zona delle Paduline

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’approvazione dello schema di accordo fra il Comune di Castiglione della Pescaia e l’Agenzia del Demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare alle Paduline è stato l’argomento clou della seduta del Consiglio comunale che si è tenuto ieri, venerdì 29 luglio, ed ha ricevuto il voto favorevole da tutta l’assise consiliare.

«E’ stata una giornata storica per l’amministrazione comunale – afferma soddisfatta la sindaca Elena Nappi – un’area strategica per la comunità che da piazza Ponte Giorgini, prosegue in direzione dei parcheggi sterrati, che comprende l’area archeologica dove è presente la Villa romana ed il nuovo parco giochi, i due lotti del Peep Paduline, le aree verdi e la strada della viabilità principale, diventeranno di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia».

«La trattativa con l’Agenzia del Demanio – spiega la prima cittadina Nappi – è stata oggetto di molti tentativi da parte delle amministrazioni precedenti, purtroppo senza successo. Nel 2021 l’ufficio Patrimonio ha avuto un nuovo input politico per giungere ad un accordo per l’acquisizione di queste aree demaniali e dopo una serie di incontri è stata redatta una proposta formale per il passaggio di proprietà al Comune».

«Durante il negoziato – precisa la sindaca – è emersa, da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, la necessità di lasciare l’attuale caserma che si trova in un edificio di proprietà privata per la quale lo Stato paga un ingente affitto e nel 2023, a scadenza di contratto, non sarebbe più stato rinnovato, ciò avrebbe portato alla perdita del presidio delle forze dell’ordine su Punta Ala. Contestualmente è emersa la possibilità di realizzare una nuova Caserma nella frazione puntalina, un’operazione che andava compiuta rispettando una tempistica stretta di approvazione degli atti utili cosa che avrebbe permesso di beneficiare di un finanziamento statale denominato la “Casa del Carabiniere”».

«Il Comune – prosegue la prima cittadina – nei termini dell’accordo di valorizzazione, ha preso atto di questa esigenza. Siamo consapevoli che sia indispensabile per la sicurezza di Punta Ala continuare ad avere il presidio dell’Arma dei Carabinieri e abbiamo dato forma, come prevede la normativa in materia, ad una donazione modale gratuita in un terreno di proprietà comunale in località Gualdo che permetterà di realizzare entro il 2024 una nuova e moderna stazione dei Carabinieri»

«Voglio ringraziare – ricorda Nappi – gli uffici comunali del patrimonio, dell’avvocatura e della ragioneria che hanno svolto di concerto un lavoro egregio per giungere alla soluzione migliore definendo così un accordo fra pubbliche amministrazioni».

L’importo complessivo di questa trattativa ammonta a 2milioni e 407mila euro che saranno rateizzati in 15 anni con versamenti semestrali per un importo complessivo annuo di 160mila euro a partire dalla fine del 2022.