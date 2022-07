Coronavirus: in Maremma 225 nuovi casi. Oltre 200 guarigioni, stabili i ricoveri

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 30 luglio 2022" su Spreaker.



GROSSETO – Sono 225 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 232) su 996 tamponi (ieri 928). Scende il tasso di positività, che passa dal 25,0% di ieri al 22,6% di oggi.

Positivi ancora in crescita: sono 3.152 gli attualmente positivi in Maremma, rispetto ai 3.143 di ieri. Era dal 2 aprile che non si contava un numero così alto di attualmente positivi. A questo si aggiunga che 3.152 è il numero di positivi che sono registrati, ovvero che si sono fatti il tampone nelle Asl o nelle farmacie. Tutti coloro che si auto-monitorano attraverso i tamponi fai da te non sono conteggiati. Questo fa pensare che gli attualmente positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto siano di più.

204 le guarigioni in 24 ore (ieri 196).

Stabili i ricoveri rispetto a ieri: sono 22 le persone ricoverate nel reparto ordinario Covid all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid. Resta vuota la terapia intensiva.

I DATI DI OGGI

Aggiornamento quotidiano dati Covid

Provincia di Grosseto

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 29/07/2022 alle ore 24 del 29/07/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.386 241 2.374 334 Grosseto 996 225 3.152 204 Siena 1.020 195 2.135 255 Asl TSE 2402 661 7661 793

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 21 22 44 41 62 30 21 Grosseto 22 30 42 56 47 24 4 Siena 17 21 39 40 44 25 9 ASL TSE 60 73 125 137 153 79 34

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 13 TI San Donato Arezzo 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 3 Campagnatico 3 Capalbio 2 Castel Del Piano 3 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 7 Cinigiano 4 Civitella Paganico 1 Follonica 26 Gavorrano 4 Grosseto 93 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 6 Manciano 1 Massa Marittima 6 Monte Argentario 7 Monterotondo Marittimo 2 Orbetello 20 Pitigliano 2 Roccalbegna 2 Roccastrada 14 Santa Fiora 3 Scansano 8 Scarlino 4 Semproniano 1 Sorano 1