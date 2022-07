Anziano parla sempre con un ragazzo straniero, quando lui sparisce si rivolge ai carabinieri

RIBOLLA – Lo salutava sempre, scambiando due chiacchiere con lui ogni mattina. Quando non l’ha più visto si è preoccupato temendo che gli fosse successo qualcosa si è rivolto ai carabinieri.

Un anziano di Ribolla è andato in caserma per raccontare che da un po’ di tempo un giovane senegalese che vedeva ogni giorno era sparito. Non sapeva neppure il nome del ragazzo, ma era preoccupato per lui che nel tempo era diventato una presenza amica.

Era molto preoccupato l’anziano, anche perché aveva intuito che il giovane aveva avuto problemi di salute.

E così, quando la notizia è giunta ai militari della Stazione Carabinieri di Ribolla, sebbene non fosse stata formalizzata alcuna denuncia di scomparsa, è stato fatto tutto il possibile per dare una risposta.

La conoscenza del territorio e delle persone del posto, forza dei Carabinieri, ha fatto sì che in breve si individuasse chi fosse lo straniero indicato.

I militari di Ribolla hanno subito raggiunto la sua abitazione ed il luogo di lavoro, riuscendo a reperire però solo i suoi effetti personali, tra cui il cellulare, senza ottenere informazioni utili al rintraccio.

Due giorni di ricerche anche presso gli ospedali della provincia di Grosseto, fino a quando il senegalese è stato localizzato, in buone condizioni.

Sembra che dopo un malore si fosse trasferito temporaneamente nell’abitazione di alcuni amici fuori dalla Toscana. l’allarme è così rientrato e l’anziano si è tranquillizzato.