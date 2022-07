Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.



Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

• Da non perdere, dal 23 al 29 luglio, l’appuntamento con il festival Le Crociere: il rapper Dargen D’Amico fra i più eclettici e poetici della scena attuale; Drusilla Foer con il suo recital da tutto esaurito; Francesco Renga in concerto; Erminio Sinni, autore di evergreen e icona dei piano bar; in chiusura il comico Max Angioni, che dopo il successo di Lol2, presenta il suo nuovo show . TUTTE LE INFO QUI

• Da non perdere gli eventi alla Marina di Scarlino. Serate all’insegna della musica live di qualità, delle esperienze culinarie, nonché dedicate al mondo del vino, da vivere in queste luminose notti di luglio. IL PROGRAMMA A QUESTO LINK.

VENERDI’

ARCIDOSSO

29-7-2022 – Ad Arcidosso torna il Clazz international music festival: maestri e allievi da tutto il mondo si incontrano

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

29-7-2022 – Alla Casa rossa si parla di biodiversità dell’avifauna all’interno della riserva naturale

FOLLONICA

FINO A 5-8-2022 – Covergreen approda a Follonica con la mostra di copertine di dischi d’epoca

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GAVORRANO

FINO A 31-7-2022 – Il cinema si fa in miniera: tre giorni di film alla Ravi Marchi. IL PROGRAMMA

GROSSETO

29-7-2022 – Pupi Avati a Grosseto per presentare il suo libro

FINO A 31-8-2022 – Grow in: tre giorni di musica al Cassero

FINO A 4-9-2022 – I capolavori dei Macchiaioli in mostra a Le Clarisse

MAGLIANO IN TOSCANA

29-7-2022 – Le donne di Magliano festeggiano i loro 10 anni con un concerto al Giardino del Torrione

MANCIANO

FINO A 31-7-2022 – Al via il Saturnia Film Festival: quattro giorni tra proiezioni, masterclass, ospiti ed eventi collaterali

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 10-8-2022 – Al Museo di San Pietro all’Orto la mostra evento multimediale “Bethlehem Reborn – Palestina”

FINO A 31-7-2022 – L’arte fuori dalla galleria: la mostra sul pozzo dove i sicari gettarono il piccolo Bindoccio

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-7-2022 – “Ai confini del mare”: 22 artisti grossetani in mostra al Forte Stella

ORBETELLO

FINO A 29-7-2022 – Festival Le Crociere: ultime serate con Erminio Sinni, Francesco Renga e Max Angioni

PIOMBINO

29-7-2022 – Collezione Mascìa: nuovo allestimento al Museo archeologico

FINO A 30-7-2022 – “Colori proibiti”: Maurizio Caruso in mostra

FINO A 6-8-2022 – “Sport a scatti. Un secolo di immagini piombinesi”: al via la mostra fotografica

PITIGLIANO

FINO A 29-7-2022 – “Pitigliano walks & trekking”: tutte le escursioni del mese di luglio

ROCCASTRADA

FINO A 30-7-2022 – “Made in Tuscany”: Nicola Gargani in mostra

SANTA FIORA

FINO A 31-7-2022 – Torna la rassegna culturale “Notizie dall’Amiata”: quattro incontri sulle parole della contemporaneità

SCANSANO

29-7-2022 – Notte per la pace, l’Europa che vogliamo: incontro in piazza

SCARLINO

29-7-2022 – Alla Rocca di Scarlino si parla delle società negli insetti

SABATO

ARCIDOSSO

FINO A 30-7-2022 – Torna la rassegna estiva di poesia, scrittura e arte “Tra rose e poesia nella magia di Salaiola”

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

30-7-2022 – Miss Italia torna a Castiglione della Pescaia: sabato l’appuntamento con la bellezza

FOLLONICA

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

FINO A 5-8-2022 – Covergreen approda a Follonica con la mostra di copertine di dischi d’epoca

GAVORRANO

FINO A 31-7-2022 – Il cinema si fa in miniera: tre giorni di film alla Ravi Marchi. IL PROGRAMMA

GROSSETO

FINO A 31-8-2022 – Grow in: tre giorni di musica al Cassero

30-7-2022 – Il chitarrista di flamenco Carlos Piñana in concerto

FINO A 4-9-2022 – I capolavori dei Macchiaioli in mostra a Le Clarisse

MAGLIANO IN TOSCANA

FINO A 6-8-2022 – Magliano regina della musica antica con quattro concerti d’eccezione

MANCIANO

FINO A 31-7-2022 – Al via il Saturnia Film Festival: quattro giorni tra proiezioni, masterclass, ospiti ed eventi collaterali

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

PIOMBINO

FINO A 6-8-2022 – “Sport a scatti. Un secolo di immagini piombinesi”: al via la mostra fotografica

PITIGLIANO

30-7-2022 – A Pitigliano torna la “White dinner”: il paese si tinge di bianco per una serata magica

ROCCASTRADA

30-7-2022 – Nel borgo l’appuntamento è con l’arte e la cultura

FINO A 30-7-2022 – “Made in Tuscany”: Nicola Gargani in mostra

30-7-2022 – A Montemassi viaggio nella musica soul pop internazionale

SEGGIANO

FINO A 31-7-2022 – Torna la rassegna culturale “Notizie dall’Amiata”: quattro incontri sulle parole della contemporaneità

DOMENICA

ARCIDOSSO

FINO A 31-7-2022 – Torna la rassegna culturale “Notizie dall’Amiata”: quattro incontri sulle parole della contemporaneità

CAPALBIO

FINO A 2-10-2022 – “Time will Tell”: gli artisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin in mostra a Capalbio

CASTEL DEL PIANO

FINO A 31-7-2022 – Torna la rassegna culturale “Notizie dall’Amiata”: quattro incontri sulle parole della contemporaneità

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FINO A 31-7-2022 – Torna la rassegna teatrale “Cose di spettacolo”: appuntamento a Castiglione. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

31-7-2022 – A Follonica arrivano i GoGo Penguin

FINO A 5-8-2022 – Covergreen approda a Follonica con la mostra di copertine di dischi d’epoca

FINO A 9-10-2022 – Una mostra dedicata al suono e alla voce con le opere di Franco Mussida

GAVORRANO

FINO A 31-7-2022 – Il cinema si fa in miniera: tre giorni di film alla Ravi Marchi. IL PROGRAMMA

GROSSETO

FINO A 4-9-2022 – I capolavori dei Macchiaioli in mostra a Le Clarisse

FINO A 31-8-2022 – Grow in: tre giorni di musica al Cassero

MAGLIANO IN TOSCANA

FINO A 6-8-2022 – Magliano regina della musica antica con quattro concerti d’eccezione

MANCIANO

FINO A 31-7-2022 – Al via il Saturnia Film Festival: quattro giorni tra proiezioni, masterclass, ospiti ed eventi collaterali

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 31-7-2022 – L’arte fuori dalla galleria: la mostra sul pozzo dove i sicari gettarono il piccolo Bindoccio

FINO A 10-8-2022 – Al Museo di San Pietro all’Orto la mostra evento multimediale “Bethlehem Reborn – Palestina”

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-7-2022 – “Ai confini del mare”: 22 artisti grossetani in mostra al Forte Stella

FINO A 31-7-2022 – “Ai confini del mare”: 22 artisti grossetani in mostra al Forte Stella

PIOMBINO

FINO A 6-8-2022 – “Sport a scatti. Un secolo di immagini piombinesi”: al via la mostra fotografica

PITIGLIANO

31-7-2022 – “Piccola Orchestra Ochtopus” in piazza

SCARLINO

31-7-2022 – L’Estate della Marina di Scarlino: live music e degustazioni. Tutti gli eventi di luglio

FINO A 3-9-2022 – Da Bianconi al Grey Cat: si accende l’estate di Scarlino. 30 eventi tra musica e cultura. IL PROGRAMMA

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI