PUNTA ALA – Aggiornamento ore 22.22: Sarebbe una follonichese di 40 anni la donna trovata morta in acqua a Punta Ala. Il corpo sarebbe stato visto galleggiare sull’acqua, ma quando è stata portata a riva, nonostante l’intervento dei sanitari, per lei non c’era più nulla da fare.

Dopo poco è arrivato anche il marito della donna che era andato al mare con lei sulla spiaggia libera vicina allo stabilimento balneare.

News ore 20.33: Si tratta di una donna con un’età apparente di 35/40 anni.

Dopo il ritrovamento in mare il personale sanitario ha tentato di rianimarla senza esito.

Sono intervenuti la Misericordia di Punta Ala, la Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, automatica di Grosseto e attivato Pegaso 2 che però non è intervenuto. Al momento sono in arrivo i Carabinieri.

Trovata morta in acqua. Inutili i soccorsi

News ore 20.20: Una donna è stata portata a riva ormai senza vita a Punta Ala, nelle acque di Castiglione della Pescaia.

Il corpo è stato visto galleggiare verso le 19,30, in acqua, nella zona del bagno Tartana, ed è stato portato a riva dove sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Castiglione della Pescaia.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul corpo non sono stati trovati documenti e non se ne conosce l’identità.