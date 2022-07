Primo allenamento congiunto per il Grifone con la Primavera della Lazio

ROSELLE – Primo allenamento congiunto per il Grosseto calcio, che domani dalle 18 sgamberà assieme ai giovani della Primavera della Lazio. Non una partita ufficiale quindi, ma un primo test per sondare lo stato di forma dei biancorossi, a pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica e tecnica iniziata a Cascia, assieme ai nuovi arrivati.

La rosa completa dell’Us Grosseto 2022/2023:

Stefan Bajic Difensore

Iacopo Battistoni Centrocampista

Fabrizio Bramati Centrocampista

Andrea Columbu Attaccante

Stefano Crivellaro Difensore

Francesco Di Bonito Portiere

Daniele Lazzeri Portiere

Matteo Luzzetti Difensore

Gianvincenzo Martino Centrocampista

Simone Morelli Centrocampista

Federico Panza Difensore

Denis Plitko Portiere

Niccolò Rotondo Attaccante

Mattia Scognamiglio Difensore

Manuel Tiberi Centrocampista

Andrea Tripicchio Attaccante

Jacopo Veronesi Difensore

Andrea De Vito Difensore

Daniele Frabotta Difensore

Aleksic Bojan Attaccante

Nicolò Cesaroni Centrocampista

Andrea De Vito Difensore

Daniele Frabotta Difensore

Federico Scaffidi Attaccante

Krieger Santiago Attaccante (In prova)

Piero Cauterucci Centrocampista (In prova)

Francesco Fabbri Centrocampista (In prova)

Marcello Ferraro Tommaso Attaccante (In Prova)

Azsiskader Toure Centrocampista (In prova)

Staff Tecnico

Massimo Silva Allenatore

Pino Murgia Allenatore in 2^

Vincenzo Rodia Match Analist

Gilberto Vallesi Preparatore Portieri

Giuliano Trastulli Preparatore Atletico

Massimo Angelucci Medico

Luigi Belardinelli Fisioterapista

Matteo Faenzi Team Manager

Claudio Bocchi Magazziniere