Pari opportunità: ecco la nuova commissione tra conferme e new entry. TUTTI I NOMI

GROSSETO – Si è insediata la nuova commissione Pari opportunità.

Oggi, 29 luglio, si è svolta la prima riunione della appena costituita Commissione per le Pari opportunità che ha deciso, proprio durante questo primo incontro, di avere come presidente Carla Minacci, medico, e come vicepresidente Barbara Chelli, avvocato. Entrambe grossetane.

Gli obiettivi della Commissione comprendono, non solo la promozione di condizioni di pari opportunità e diritti tra donne e uomini, ma anche il contrasto di tutte le disuguaglianze.

«Sono certo – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che questa commissione, unita e compatta negli obiettivi, svolgerà il suo ruolo con impegno e passione».

Ecco i nominativi dei 15 membri della nuova Commissione: Elisa Ginanneschi, Maria Cristina Rampiconi, Torlone Gaia, Luana Lenzi, Maria Claudia Rampiconi, Barbara Chelli, Chiara Bardi, Claudio Pagliara, Valeria Tamburini, Angela Zazzaro, Viola Cardini, Massimiliano Berardicurdi, Barbara Bricca, Olga Ciaramella, Francesca Garofalo.