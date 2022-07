Opposizione: «Consiglio comunale on line antidemocratico: hanno paura del confronti con minoranza e cittadini»

ORBETELLO – «La scelta della giunta Casamenti di prevedere, per oggi venerdì 29 luglio, il Consiglio comunale solamente on line ci lascia basiti e seriamente preoccupati» a dirlo la lista Alternativa Orbetello.

«Nel nostro Comune, dove si trascorre un’estate libera da ogni restrizione e prudenza riguardo il Covid, il confronto politico al contrario va in lockdown. E non è certo un caso. Ancora una volta, la maggioranza dimostra paura di un confronto con la minoranza, oltre che con la cittadinanza tutta, riguardo temi scottanti e soprattutto un susseguirsi di errori di valutazione politica che stanno pesando duramente sulle tasche dei cittadini. Abbiamo perso il conto delle delibere e degli spostamenti di bilancio portati dalla Giunta Casamenti in Consiglio per autorizzare il pagamento di penali, risarcimenti e spese legali».

«Quello previsto nel consiglio di oggi riguarda addirittura un contenzioso iniziato nel 2001 durante l’amministrazione Rolando Di Vincenzo, di cui l’attuale sindaco Andrea Casamenti faceva parte. Oggi il nostro sindaco con delega al bilancio prosegue la tradizione, propria delle amministrazioni di destra degli ultimi 20 anni, che al dialogo preferisce la contrapposizione, che scarica sugli uffici ogni responsabilità riguardo errori che sono prima di tutto di valutazione politica e poi semmai tecnica, che si avvale di consulenti legali che hanno ampiamente dimostrato di non essere all’altezza delle cause perorate mettendo in dubbio la tutela dell’interesse collettivo e comunque riconfermati, amministrazioni in cui i contenziosi sono all’ordine del giorno e oltretutto all’ordine del giorno, quei contenziosi vengono persi» prosegue l’opposizione.

«Davanti a tutto questo, e a un’opposizione che non se ne sta zitta e buona da una parte, si sceglie di contravvenire al regolamento comunale e convocare l’assise di oggi solo on line. Tranne in caso di lockdown o di restrizioni imposte o raccomandate a tutta la comunità, se non a tutta la nazione, scegliere un luogo diverso dalla sala consiliare del Comune come luogo dell’assise, deve essere espressamente motivato, così come il regolamento non prevede alcuna modalità diversa che non quella in presenza dei consiglieri. Motivazione che manca del tutto nell’avviso di convocazione. La preoccupazione per il diffondersi del virus avrebbe giustificato semmai la libertà di scelta da parte dei consiglieri di essere o meno on line, ma non assolutamente l’obbligo, soprattutto guardando alle modalità con cui la maggioranza sta gestendo e organizzando il trascorrere della stagione turistica.Non accettiamo provocazioni di nessuna sorta né tanto meno imposizioni che contravvengono addirittura al vigente regolamento comunale».

«Togliere il confronto politico dalla propria sede istituzionale, senza alcuna motivazione valida, anzi senza neanche darne una di motivazione, si inserisce perfettamente nella strada intrapresa ormai da Casamenti e dai suoi assessori. La totale irresponsabilità sia verso i loro interlocutori istituzionali, tra questi la minoranza che siede in Consiglio, sia verso la cittadinanza. L’accentramento, il decisionismo, la mancanza di confronto che ha sempre caratterizzato il fare politico della destra, sta venendo sempre più fuori, in modo sfacciato e irrispettoso di ogni regolamento e buonsenso».

«Abbiamo richiesto formalmente al sindaco e al presidente del consiglio di poter partecipare all’assise in presenza, noi della minoranza, nel luogo indicato al confronto politico dal regolamento in vigore. Possibilità che ci è stata negata, senza alcun motivo. È chiaro che la maggioranza obbliga alla presenza e all’on line solo in base alla propria convenienza. Gruppo Alternativa anche stavolta, come già accaduto in passato, porterà questo atteggiamento sfacciatamente e ostinatamente antidemocratico tenuto da Casamenti e dalla sua maggioranza, all’attenzione di chi è preposto al controllo sul comportamento degli amministratori locali e in tutte le sedi competenti».