I dentisti non vanno in ferie: ecco tutti quelli “di turno” nel mese di agosto

GROSSETO – Il vostro dentista va in ferie e non sapere a chi rivolgervi in caso di mal di denti? L’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, come ogni anno, organizza un servizio di emergenza per il mese di agosto.

«Come per gli anni passati – afferma la presidente Paola Pasqualini -, abbiamo organizzato un servizio di emergenza odontoiatrica per il mese di agosto, allo scopo di venire incontro all’utenza locale e quella temporaneamente presente nel nostro territorio per scopi turistici».