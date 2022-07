Fiamme vicino alle case: brucia un oliveto. È il terzo incendio di oggi

MANCIANO – Anche il comune di Manciano non è stato risparmiato dall’incubo incendi.

A fuoco in questo momento un oliveta nella frazione di Poggio Capanne. Le fiamme si sono sviluppate nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

Sul posto stanno lavorando le squadre dei Vigili del fuoco per scongiurare il propagarsi del fuoco. Anche gli abitanti delle frazioni Poggio Capanne e Poggio Murella si sono mobilitati e con i secchi d’acqua stanno cercando di evitare il peggio.

Quello di Manicano è il terzo incendio che si registra in provincia di Grosseto soltanto nella giornata di oggi, dopo una settimana davvero da incubo, specialmente per il comune di Cinigiano.

Questo pomeriggio, venerdì 29 luglio, le fiamme hanno interessanto la zona di Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia mentre a Castell’Azzara è bruciata una porzione di vegetazione in località Sforzesca. Per fortuna entrambi gli incendi al momento risultano spenti e sono in corso le operazioni di bonifica e sorveglianza.

