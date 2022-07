Caso luna park, Pizzichi contro Benini: «Sindaco incapace, faccia le valigie e se ne vada a casa»

FOLLONICA – “In merito alla decisione odierna del Tar, che ha accolto il ricorso promosso per l’installazione degli spettacoli viaggianti, il sindaco Andrea Benini dichiara che nel regolamento urbanistico, che lui stesso nelle sue legislature ha fatto scadere ormai da 6 anni, ‘si prevede che l’installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, […] esclusivamente su aree di proprietà comunale’. A questo punto spieghi alla cittadinanza come ha fatto nelle sue legislature ad autorizzare l’installazione degli ultimi circhi equestri venuti in via del Cassarello in aree private, senza contare le altre strutture di spettacoli viaggianti autorizzate in sede fissa sempre su aree private nel comune di Follonica. Quanto affermato vale solo per il luna park?”, a parlare il consigliere della Lega Daniele Pizzichi.

“Inoltre – prosegue – lo invito nuovamente a spiegare alla cittadinanza perché lui stesso non ha mai attuato l’area pubblica prevista dal regolamento urbanistico scaduto per gli spettacoli viaggianti”.

“Secondo il sindaco di Follonica, quali sono oggi le aree pubbliche per queste attrazioni? Purtroppo a Follonica non esistono aree pubbliche da dedicare a queste attrazioni per il semplice fatto che la sua inerzia amministrativa ha impedito lo sviluppo della città”.

“Non continui con questo triste spettacolo, faccia le valigie e se ne vada a casa, la città non merita un sindaco così incapace”, conclude Pizzichi.