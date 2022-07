Arrestano lo spacciatore. Il cliente prima fugge, poi investe i finanzieri con l’auto

GROSSETO – Prima ha tentato la fuga in auto, poi, una volta fermato, ha investito uno degli agenti della Guardia di finanza per tentare nuovamente la fuga. Per questo è stato arrestato un assuntore grossetano di droga.

Due giorni fa gli agenti della fiamme gialle impegnato nei servizi antidroga nella zona di Barbanella, a Grosseto, hanno individuato uno scambio di droga tra due soggetti.

Nella zona era stata infatti segnalata attività di spaccio di cocaina e hashish.

La pattuglia di finanzieri ha prima individuato e bloccato lo spacciatore (un maghrebino maggiorenne), che ha apposto resistenza colpendo gli agenti.

Un’altra pattuglia si è messa alle costole di un altro soggetto che è invece fuggito. I finanzieri sono riusciti a farlo accostare, in sicurezza, ed evitando problemi ad altri utenti della strada.

L’uomo, una volta che un primo finanziere in divisa è sceso dall’auto per avvicinarsi, ha ingranato nuovamente la marcia puntando il militare. Solo la prontezza di riflessi del finanziere, pur colpito di lato, ha evitato la tragedia.

La pattuglia si è rimessa nuovamente all’inseguimento fermando l’investitore in via definitiva. I due sono stati arrestati. Ieri pomeriggio, al tribunale di Grosseto, gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha condannato ad otto mesi lo spacciatore e ad un anno il cliente-investitore.