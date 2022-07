TuttoSagre in Maremma: dal baccalà al moscardino, ecco gli appuntamenti gastronomici dell’estate

GROSSETO – Torna anche quest’estate l’appuntamento con una delle rubriche più amate della nostra testata giornalistica, il TuttoSagre.

Un appuntamento molto amato dai nostri lettori perché molto importanti sono gli appuntamenti gastronomici che servono spesso a mantenere viva la memoria di piatti tipici, oltre a sostenere società sportive e associazioni.

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a redazione@ilgiunco.net, indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 3345212000.

A MARINA DI GROSSETO LA FESTA DELLO SPORT E DEL TORTELLO

Dall’1 luglio torna la Festa dello Sport e del Tortello tutti i fine settimana del mese e dall’1 al 16 agosto al campo sportivo Il Cristo a Marina di Grosseto. Tutte le informazioni a questo LINK.

A PESCIA ROMANA LA SAGRA DEI SAPORI DI MAREMMA

Appuntamento con la tradizione e il divertimento. L’evento clou dell’estate di Pescia Romana sta arrivando: dal 15 al 31 luglio torna la Sagra dei Sapori della Maremma, che raggiunge l’ottava edizione, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Nuova Pescia Romana 2004. A questo link tutte le informazioni.

A TALAMONE LA SAGRA DEL MOSCARDINO E POLPETTO

A Talamone (Orbetello), in via Cala di forno, come ogni anno la Sagra del moscardino e polpetto torna a colorare di gusto la costa maremmana. Appuntamento dal 29 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto. A questo link tutte le informazioni.

A SANT’ANDREA LA SAGRA DEL BACCALA’

Una festa storica che torna ogni estate: la Sagra del Baccalà a Sant’Andrea (Magliano in Toscana) si terrà dal 29 luglio al 7 agosto e dal 9 al 18 agosto. Tutte le informazioni a questo LINK.

A BAGNO DI GAVORRANO LA FESTA MAREMMANA

Dopo due anni torna protagonista nel panorama delle sagre in provincia di Grosseto, l’edizione 2022 della Festa Maremmana che andrà in scena dal 29 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano. Tutte le informazioni a questo LINK.

QUESTA SETTIMANA…

Campagnatico: Dal 21 al 24 luglio dal 28 al 31 luglio a Campagnatico tortelli, strozzapreti e lumache e si balla tutte le sere. Prenotazione tavoli sala da ballo 3201665066.

Capalbio: 40esima Sagra della Lumaca e della Cucina Maremmana dal 25 al 31 luglio al Circolo Il Mare in località Chiarone (Capalbio). Info: 3288318977.

Follonica: dal 23 al 29 luglio e dal 6 al 12 agosto a Follonica (via Litoranea, pineta zona palazzi rossi) c’è la Sagra del picio, della donzella e della rostinciana. Apertura stand gastronomici ore 19.30. Per informazioni: 3471713652.

Gavorrano: A Bagno di Gavorrano arriva la Festa Maremmana. Appuntamento dal 29 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto alla Casa del popolo.

Grosseto

• Dall’1 luglio torna la Sagra del tortello tutti i fine settimana del mese e dall’1 al 16 agosto al campo sportivo Il Cristo a Marina di Grosseto.

• Torna la Festa del cinghiale alla cacciatora a Rispescia. Appuntamento al campo di calcio tutti i weekend di luglio e i giovedì del 21 e 28 luglio. Info 3386888054.

Magliano in Toscana: La Sagra del Baccalà a Sant’Andrea (Magliano in Toscana) si terrà dal 29 luglio al 7 agosto e dal 9 al 18 agosto

Monterotondo Marittimo: Dal 22 al 24 e dal 28 al 31 luglio Sagra del maiale e della pecora alla Pista ai castagni a Monterotondo Marittimo.

Orbetello

• Appuntamento dal 29 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto a Talamone con la Sagra del moscardino e polpetto.

• A San Donato da martedì 26 a venerdì 29 luglio Sagra del maiale. Apertura stand gastronomici dalle 19.30.

Pescia Romana: Appuntamento dal 15 al 31 luglio torna la Sagra dei Sapori della Maremma a Pescia Romana.

Santa Fiora: Marroneto a tutta birra. Appuntamento a Santa Fiora il 29 luglio.

Scansano: a Pancole torna la Sagra della lasagna per la 16esima edizione. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e domenica anche a pranzo dalle 12.30. Appuntamento dal 29 al 31 luglio e dal 5 al 7 agosto.

NELLE PROSSIME SETTIMANE…

Arcidosso

• Street food festival in via Tibet ad Arcidosso dall’11 al 15 agosto. Per info 3314663757.

• 13esima edizione della Sagra della Panzanella dal 25 al 28 agosto.

Campagnatico: Dopo due anni torna la Sagra di Marrucheti. Appuntamento da mercoledì 24 agosto a domenica 28 agosto.

Grosseto: Dal 12 al 28 agosto torna la Festa della Carne maremmana al campo sportivo di Alberese. Per info e prenotazioni Tel. 3317619997.

Roccastrada: 43esima Sagra del maccherone a Sassofortino dal 5 all’8 agosto e dal 12 al 15 agosto.

Seggiano: Sagra del picio a Seggiano dal 13 al 16 agosto. Info 3470371780 – 3713307764.

Santa Fiora: Sagra della cipolla alla Selva. Appuntamento il 13 ed il 14 agosto dalle 19.30 e il 15 con il pranzo di ferragosto dalle 13. Info e prenotazioni 3336333687.