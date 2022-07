Scaffidi di nuovo in biancorosso: «Vogliamo riportare il Grosseto dove merita»

GROSSETO – Altri arrivi per mister Massimo Silva. Il tecnico del Grosseto calcio da oggi avrà a disposizione nel ritiro di Cascia l’attaccante classe 2001 Federico Scaffidi, ex unionista e già da tempo nel mirino della società biancorossa. Solo oggi è stato perfezionato l’accordo con il giocatore romano. “Sono molto felice – ha detto – sono già due anni che sto qua. E’ un ambiente che mi piace molto e il mister ha molte ambizioni, spero di. portare il Grosseto dove merita soprattutto per i tifosi. Squadra nuova, ma sensazioni positive. Conosco già Lazzari e alcuni componenti dello staff”.

Ufficiale l’acquisto del centrocampista classe 2002 Nicolò Cesaroni, cresciuto nei settori giovanili di Roma e poi Jesi; per lui esperienze con la maglia della Lazio e, nell’ultima stagione, con quella del San Giuliano. In casa biancorossa anche l’attaccante classe 1991 Aleksic Bojan. Il serbo, che ha inziato la sua carriera nell’Ofk di Belgrado, Mladost Apatin e Vozdovac arriva in Italia nel 2017 con il Francavilla. L’anno successivo è a Taranto e poi in Grecia con l’Ae Karaiskais e Ao Trikala, in Terza Divisione; nel 2021 ancora una parentesi a Francavilla mentre nella passata stagione ha vestito la maglia del Prato.