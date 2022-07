Coronavirus: in Toscana 3.211 nuovi casi. Tutti i numeri della Maremma

FIRENZE – I nuovi casi positivi sono 3.211 su 18.227 test (ieri 3.464 casi su 18.062 test) di cui 2.044 tamponi molecolari e 16.183 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,62% (76,3% sulle prime diagnosi).

Queste le anticipazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui dati di oggi.

Nel grafico l’andamento dei casi regionali.

In seguito i dati per comune, ordinati per incidenza. In provincia di Grosseto ci sono 193 nuovi casi: 6 a Seggiano, 5 a Roccalbegna, 9 a Scansano, 5 a Sorano, 11 a Massa Marittima, 11 a Gavorrano, 3 a Cinigiano, 4 a Scarlino, 5 a Castel del Piano, 12 a Monte Argentario, 1 a Semproniano, 4 ad Arcidosso, 72 a Grosseto, 2 a Camapgnatico, 17 a Follonica, 1 a Monterotondo Marittimo, 1 a Castell’Azzara, 2 a Civitella Paganico, 5 a Roccastrada, 4 a Manciano, 2 a Capalbio, 7 a Orbetello, 1 a Santa Fiora, 1 a Magliano in Toscana, 1 a Pitigliano e 1 a Castiglione della Pescaia.