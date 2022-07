Coronavirus: 218 nuovi casi, cala il tasso di positività (20,8%). Stabili i ricoveri

GROSSETO – Sono 218 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 244) su 1.048 tamponi (ieri 945). Cala il tasso di positività, che passa dal 25,8% di ieri al 20,8% di oggi.

Positivi ancora in crescita: sono 3.119 gli attualmente positivi in Maremma, contro i 3.070 di ieri. Era dal 2 aprile che non si contava un numero così alto di attualmente positivi. A questo si aggiunga che 3.119 è il numero di positivi che sono registrati, ovvero che si sono fatti il tampone nelle Asl o nelle farmacie. Tutti coloro che si auto-monitorano attraverso i tamponi fai da te non sono conteggiati. Questo fa pensare che gli attualmente positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto siano di più.

192 le guarigioni in 24 ore (ieri 191).

Stabili i ricoveri: sono 23 le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 27/07/2022 alle ore 24 del 27/07/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 1.686 311 2.395 367 Grosseto 1.048 218 3.119 192 Siena 1.407 266 2.204 317 Asl TSE 4141 795 7718 876

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 22 45 53 66 58 31 36 Grosseto 32 28 37 55 42 20 4 Siena 28 43 46 69 63 15 2 ASL TSE 82 116 136 190 163 66 42

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 12 TI San Donato Arezzo 4 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 4 Campagnatico 2 Capalbio 2 Castel Del Piano 6 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 2 Cinigiano 2 Civitella Paganico 2 Follonica 19 Gavorrano 12 Grosseto 85 Magliano In Toscana 3 Manciano 5 Massa Marittima 11 Monte Argentario 11 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 7 Pitigliano 1 Roccalbegna 5 Roccastrada 5 Santa Fiora 1 Scansano 12 Scarlino 5 Seggiano 7 Semproniano 1 Sorano 6

Decessi